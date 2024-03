Eredità Agnelli | indagini su passaggi del 41 | 29 % quote Dicembre | pm | Cessioni da Marella a nipoti sono ' atti simulati' senza prove

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a ilgiornaleditalia©

Eredità Agnelli, "atti simulati". Raggi x dei pm sulle quote della Dicembre degli Elkann: L'ultima soffiata sull'indagine sull'eredità Agnelli Un punto cruciale delle indagini riguarda la struttura della Dicembre e la sua composizione in termini fiscali. Nel decreto di perquisizione si ...

La cartellina del commercialista degli Agnelli nascosta in cantina, spunta la carta sulla "signora X" e la Svizzera: come un manuale della truffa: C'è un documento ritrovato nelle perquisizioni della Guardia di finanza che è considerato una prova cruciale nell'indagine sul caso dell'eredità di Gianni Agnelli. Era lo scorso 8 febbraio quando i finanzieri guidati dal comandante Alessandro Langella hanno recuperato tra le altre cose un foglio. Si trovava in una cartellina gialla, ...