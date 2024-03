Erdogan | la Turchia sostiene fermamente i leader di Hamas

(Di domenica 10 marzo 2024) Il presidente turco Recep Tayyipha affermato che ladie ha poi descritto il primo ministro Benjamin Netanyahu come un dittatore al pari di Hitler, Stalin e Mussolini.: la, Netanyahu è come Hitler Il presidente turco Recep Tayyipha attaccato il primo

Ucraina-Turchia: Zelensky ringrazia Erdogan per mediazione a favore di prigionieri in mano russa: Lo ha scritto lo stesso Zelensky su X dopo l’incontro avuto ieri con Erdogan in Turchia. "Sono grato al presidente turco Erdogan per i suoi sforzi tesi alla liberazione dei nostri cittadini dalla ...agenzianova

PAPA A UCRAINA “MEGLIO NEGOZIARE”/ “Dallo statuto dei territori alla neutralità protetta, lo spazio c’è”: Proprio mentre Erdogan si propone come mediatore, il papa invita Kiev a trattare. Ecco a quali condizioni sarebbe possibile un negoziato ...ilsussidiario

Turchia-Ucraina: oggi incontro tra presidenti Erdogan e Zelensky ad Ankara: Ankara, 08 mar 12:04 - (Agenzia Nova) - È atteso oggi ad Ankara un incontro tra il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, e l’omologo dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. Lo riporta il ...agenzianova