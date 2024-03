Enrico Brignano al Gesualdo | Festa | “Uno show travolgente”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 10 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ieri seraè stato letteralmente straripante. Non si è risparmiato un solo istante, mettendo in scena unoche ha divertito gli oltre 1000 spettatori del “”. E’ il messaggio che il sindaco di Avellino, Gianlucaha affidato ai social dopo lo spettacolo del cabarettista romano. “Per questo voglio ringraziarlo pubblicamente. Per l’amore che nutre per la città di Avellino e per l’amicizia instaurata con il pubblico avellinese – conclude– Grazie,. A presto”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.