Endless Love anticipazioni 11 Marzo 2024

(Di domenica 10 marzo 2024) Al via su Canale 5 da Lunedì 11alle 14.10 la nuova serie turcache va a sostituire nel daytime Terra Amara Ecco cosa accadrà nella prima puntata Kemal, uno studente di ingegneria mineraria proveniente da umili origini, si imbatte casualmente in Nihan, una ragazza appassionata d’arte proveniente da una famiglia agiata, su un autobus. Entrambi sono piacevolmente impressionati l’uno dall’altro. Nel frattempo, il padre di Nihan, Onder, affronta problemi finanziari e intraprende affari con Galip Kozcuoglu e suo figlio Emir, un uomo avido e arrogante con un amore morboso per Nihan. Un mese dopo il loro primo incontro, i destini di Kemal e Nihan si intrecciano nuovamente. TRAMA: Kemal, un neolaureato ingegnere che vive nel vivace quartiere popolare di Istanbul con i genitori, si dedica alla manutenzione ...