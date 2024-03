Empoli | Nicola | “Grande equilibrio in zona retrocessione”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 10 marzo 2024) L’allenatore dell’Davideha parlato nel post partita dopo la sconfitta 1-0 a San Siro contro il Milan: “Abbiamo pagato il poco che abbiamo concesso. I ragazzi hanno fatto una partita straordinaria. Sapevamo che il Milan sarebbe partito forte per poi magari pagare dazio anche per via dei recenti impegni europei. Loro sono molto abili a giocare tra le linee e dovevamo mantenerci corti tra i reparti. Nella ripresa abbiamo fatto molto meglio. Peccato per il gol subito, complici anche l’infortunio di Ismajli e la deviazione di Luperto“. Il tecnico ha poi aggiunto: “I giocatori hanno avuto la capacità di aiutarsi in fase di non possesso e di dimostrare coraggio nella ripresa, facendo anche la partita e creando un paio di occasioni pericolose. L’unico modo per centrare il nostro obiettivo è continuare a percorrere questa strada. Stiamo ...