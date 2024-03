Empoli a Milano con coraggio e sfrontatezza Nicola | Servirà una squadra vulcanica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) di Simone Cioni Attenzione, praticità e determinazione. Queste sono le principali caratteristiche che non dovranno mancare oggi all’per provare a ricercare l’impresa a La Scala del Calcio, di fronte ad un Milan lanciatissimo in Italia e in Europa. "Quando si parla di squadre del genere non è neanche semplice individuarne i punti deboli, ma è il nostro lavoro e in settimana abbiamo provato a farlo perché comunque ognice li ha – ha esordito Davidein sede di presentazione del match –.unvulcanico per energia, concentrazione e organizzazione maniacale in entrambe le fasi, ma con l’entusiasmo di voler dimostrare anche in uno stadio del genere la propria identità e la voglia che abbiamo di continuare il nostro percorso". "Il MIlan ha chiaramente valori importanti ...