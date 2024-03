Emma Bonino e il messaggio alle donne | “Fatevi trattare meglio | fatevi valere”

Emma Bonino a Verissimo: la mia vita e le mie battaglie - Video Mediaset: Emma Bonino a Verissimo ha raccontato a Silvia Toffanin un po' della sua vita e delle sue battaglie. Ecco cosa ha detto nel video Mediaset con l'intervista integrale.

Chi è Emma Bonino: età, carriera, impegno politico, vita privata, malattia, le figlie: Emma Bonino, una delle figure più influenti della politica italiana, è tra gli ospiti della puntata odierna di 'Verissimo', il programma condotto da Silvia Toffanin. Il suo lavoro ha segnato la ...

Emma Bonino a Verissimo: «Un figlio è per sempre e non l'ho mai voluto. Il tumore Non si può operare»: Emma Bonino a Verissimo: «Un figlio è per sempre e non l'ho mai voluto. Il tumore Non si può operare»: All'età di 26 anni Emma Bonino ha scelto di abortire ed ha spiegato come questo abbia cambiato la sua vita personale e i suoi ideali politici. «Io non ho mai avuto dubbi - ha sottolineato -. Non ho ...

Emma Bonino: “Vorrei avere la possibilità di parlare con mia madre”/ “Ecco perchè non ho voluto figli…”: Emma Bonino: “Vorrei avere la possibilità di parlare con mia madre”/ “Ecco perchè non ho voluto figli…”: Emma Bonino è stata oggi ospite per la prima volta a Verissimo di Silvia Toffanin per raccontare la sua vita ricca di battaglie e momenti significativi.