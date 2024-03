Emergenza mobilità | criticità sulle vie di fuga e mancanza di comunicazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 10 marzo 2024) Le vie di, come era già noto, non sono all’altezza di essere chiamate tali. La prova del nove è stata questa lunga settimana di pendolarismo, con blocchi continui sia da Faltugnano che da Figline, per cause varie, su tragitti che in alcuni casi obbligano a triplicare i tempi usuali, anche in considerazione che dal 2 novembre la situazione stradale a nord di Prato risulta devastata. Due finestre orarie, poi, la mattina e il pomeriggio per consentire ai furgoni delle aziende di entrare in Val di Bisenzio, da Figline, si son dimostrate più lunghe del previsto, bloccando completamente la possibilità di uscire dalla Vallata per almeno 3 ore al giorno. Interventi in extremisvie di: asfaltata via di Faltugnano, si tiene monitorata via Bertini, da cui transitano tutti i veicoli in uscita, che dal 2 novembre presenta un vuoto ...