Emergency si riorganizza Raccolta fondi

(Di domenica 10 marzo 2024) ORVIETO Riprendono le attività dicon un incontro aperto al pubblico per raccontare le esperienze di chi ha lavorato nei suoi ospedali in Afghanistan; previste anche raccolte. Per il weekend dal 22 al 24 marzo il gruppodi Orvieto, ricostituito di recente in città grazie all’impegno di alcuni volontari che hanno saputo coinvolgere circa una ventina di studenti e studentesse delle scuole superiori, ha organizzato anche due momenti dia favore della ong, legati alla campagna nazionale per la vendita delle colombe pasquali. In particolare venerdì 22 marzo, alle 20 a Lo Scalo Community Hub di Orvieto (via dei Sette Martiri, 49), è in programma l’iniziativa “100 Cene per”, in cui sarà anche illustrata l’organizzazione fondata da Gino ...