(Di domenica 10 marzo 2024), ad un mese dalla scomparsa di suo padre Vittoriodi Savoia, racconta gli ultimi giorni di vita trascorsi insieme, parlando anche del loro rapporto. Non mancano, però, commenti sulle modalità con cui si èdel Principe poco dopo la sua dipartita.

Emanuele Filiberto sbotta a Verissimo: "Disgustoso", l'attacco inaspettato: Emanuele Filiberto di Savoia è tra gli ospiti di Silvia Toffanin nella puntata di domenica 10 marzo di Verissimo , e nel programma di Canale 5 il figlio di Vittorio Emanuele, scomparso il 3 febbraio ...

BigMama e il bullismo: "Presa di mira fin da piccola per il mio aspetto, mi tiravano le pietre": Leggi Anche Emanuele Filiberto sulle polemiche dopo i funerali del padre: 'Disgustose, non ci hanno lasciato neppure il tempo del lutto' Leggi Anche Gemma Galgani: 'Se Riccardo tornasse a Uomini e ...

Emanuele Filiberto a Verissimo, la morte del padre: «Ha detto che voleva riposarsi, poi ha chiuso gli occhi e se n'è andato»: Emanuele Filiberto a Verissimo, la morte del padre: «Ha detto che voleva riposarsi, poi ha chiuso gli occhi e se n'è andato»: A Verissimo l'intervista di Emanuele Filiberto è stata un modo per ricordare l’erede di casa Savoia, per raccontare della sua famiglia e di come questo evento l’abbia sconvolta. «La vita deve ...

Emanuele Filiberto ricorda il padre: «Se ne è andato sereno. Dopo la sua morte attacchi disgustosi. Non ci hanno lasciato neanche il tempo del lutto»: Emanuele Filiberto ricorda il padre: «Se ne è andato sereno. Dopo la sua morte attacchi disgustosi. Non ci hanno lasciato neanche il tempo del lutto»: «Se ne è andato sereno alle 6 di mattina ero con lui». Emanuele Filiberto torna a Verissimo a un mese dalla morte del padre per ...

Emanuele Filiberto: “Nemmeno il tempo del lutto, disgustoso come alcuni hanno parlato di mio padre”: Emanuele Filiberto: “Nemmeno il tempo del lutto, disgustoso come alcuni hanno parlato di mio padre”: Emanuele Filiberto, ad un mese dalla scomparsa di suo padre Vittorio Emanuele di Savoia, racconta gli ultimi giorni di vita trascorsi insieme, parlando ...