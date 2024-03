Elezioni Regionali in Abruzzo | gli exit poll e i risultati in diretta | I seggi chiudono alle 23 | poi i primi dati

Abruzzo , l'affluenza cresce e sfiora il 44%. Corsa all' ultimo voto: Cresce l' affluenza alle elezioni regionali in Abruzzo rispetto alla tornata del 2019. Secondo i dati pubblicati dal Viminale sul sito Eligendo, alle 19 l'affluenza - in 1.591 sezioni su 1.634 - è stata al 43,96 per cento. Il ...

Elezioni in Abruzzo, le si rompono le acque mentre è in fila per votare: panico al seggio di Sulmona: Elezioni in Abruzzo, le si rompono le acque mentre è in fila per votare: panico al seggio di Sulmona: Come quello accaduto questa mattina a Sulmona. Mentre era in fila per votare alle Elezioni Regionali in Abruzzo, infatti, a una elettrice si sono rotte le acque, mandando in caos il seggio di una ...

Scatta la foto alla scheda elettorale, intervengono i carabinieri: voto annullato a Corfinio: Scatta la foto alla scheda elettorale, intervengono i carabinieri: voto annullato a Corfinio: Scatta la foto con il cellulare: voto annullato. Un elettore dell'Aquilano ha fotografato la scheda elettorale in cabina. È accaduto nel pomeriggio a ...

