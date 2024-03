Elezioni Regionali Abruzzo - risultati in diretta

(Di domenica 10 marzo 2024) E' la domenica dellein. Si vota per la poltrona di presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio regionale. In corsa per la presidenza ci sono solo due candidati: il governatore uscente Marco Marsilio, sostenuto dalle forze di centrodestra, e Luciano D’Amico che è invece espressione del cosiddetto campo largo, l’alleanza di centrosinistra formata da Pd, Movimento 5 Stelle, Azione e Italia Viva. Le urne sono state aperte alle ore 7 e si chiuderanno alle ore 23. Alle 12 si era recato alle urne il 15,9% dei votanti, contro il 13,40% delle ultimeIN

