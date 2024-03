Elezioni regionali Abruzzo | in pullman da Napoli con i vertici di Forza Italia in Campania

Regionali Abruzzo: affluenza al 43,93% alle 19: 🔊 Ascolta articolo - L'affluenza alle elezioni regionali in Abruzzo, tenutesi oggi il 10 marzo, ha raggiunto il 43,93% alle 19, leggermente superiore rispetto alla tornata elettorale del 2019. In totale, 530.813 elettori hanno votato, con ...

Elezioni a Lecce, Alessandro Delli Noci: "Niente sguardi verso il passato". Marti (Lega): "Ha creato una bolla d'aria, economia della città ...: ... fino a nominare nel suo governo Rocco Palese, ex temuto avversario e braccio destro di Fitto) e si gioca un avamposto importante in vista delle future regionali. " Niente sguardi verso il passato, ...

Elezioni Abruzzo, risultati in diretta. Urne chiuse, inizia lo spoglio. Affluenza alle 19 è al 43,98%: Elezioni Abruzzo, risultati in diretta. Urne chiuse, inizia lo spoglio. Affluenza alle 19 è al 43,98%: Elezioni regionali Abruzzo, seggi aperti dalle ore 7 alle 23. Occhi puntati su Marco Marsilio e Luciano D'Amico, ma è l'affluenza alle urne a creare timore. Le urne abruzzesi ...

La scuola al servizio della fabbrichetta, com’è esile il pensiero di Valditara: La scuola al servizio della fabbrichetta, com’è esile il pensiero di Valditara: Valditara va alla guerra. Le Elezioni regionali e le imminenti europee stanno cambiando la comunicazione governativa. Il ministro dell’istruzione e del merito ha deciso di pubblicare un libro sul suo ...