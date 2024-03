Elezioni Portogallo | exit poll | centrodestra avanti | boom degli estremisti di «Chega» che raddoppiano i consensi

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a ilmattino©

Alle elezioni in Portogallo i socialisti e il centro destra di Alleanza democratica hanno sostanzialmente pareggiato, ma i primi hanno riconosciuto la sconfitta e i secondi hanno già chiesto di ... (fanpage)

In Europa si giocava una partita molto importante, ed era quella relativa alle Elezioni in Portogallo . I risultati dicono che il Paese vira a destra e lo fa con il 29,4% dei voti raccolto da ... (ilgiornaleditalia)

L’opposizione di centro destra ha ottenuto una vittoria di stretta misura sui socialisti, al potere da otto anni, nelle elezioni legislative del 10 marzo in Portogallo , caratterizzate anche da ... (internazionale)

Il vero vincitore delle elezioni in Portogallo è Chega: Il vero vincitore delle Elezioni in Portogallo è Chega: Il partito di estrema destra guidato da André Ventura è arrivato terzo con poco più del 18 per cento dei voti, raddoppiando il risultato del 2022 ...

Elezioni in Portogallo: virata a destra, ora c’è il rebus-governo: Elezioni in Portogallo: virata a destra, ora c’è il rebus-governo: Crollo dei socialisti, che perdono il testa a testa con i moderati di Alleanza Democratica e metà dei seggi in parlamento. Exploit degli estremisti di Chega, veri vincitori delle consultazioni con il ...

Portogallo verso le larghe intese all’italiana. Alle elezioni è boom dell’estrema destra: Portogallo verso le larghe intese all’italiana. Alle Elezioni è boom dell’estrema destra: I conservatori di Alleanza Democratica ottengono il 29,5% delle preferenze, i socialisti con il 28,7% riconoscono la sconfitta; l'estrema destra vola al 18% ...