Elezioni Occhiobello 2024 | Sondra Coizzi candidata per il secondo mandato

(Di domenica 10 marzo 2024)(Rovigo), 9 marzo– Si comincia a delinearsi il quadro delle candidature a sindaco per le amministrative dell’8 e 9 giugno prossimo. Allo stato attuale, salvo nuove liste, saranno due candidate donna, fatto unico per il Comune di, ovvero,, sindaco uscente, e Irene Bononi. La presentazione della candidatura di, si è svolta nel tardo pomeriggio di venerdì 8 marzo, alla gelateria Ray Gelato di Santa Maria Maddalena. Una sala gremita che ha assistito alla presentazione del simbolo della nuova lista civica ‘Avanti Insieme’, ‘stoccate’ alla passata amministrazione guidata da Daniele Chiarioni, oltre a ribadire: “In caso di un confronto pubblico tra le candidate sindaco sono disponibile” ...

