Elezioni in Portogallo | gli exit poll | centrodestra in vantaggio | boom dell' estrema destra di «Chega!»

Economia mondiale, si vede la luce in fondo al tunnel. Ma non per l'Europa...: Un'incertezza determinata dal gran numero di elezioni politiche del 2024 (oggi in Portogallo ad esempio) e di conflitti che potranno influenzare nel bene e nel male i trend. I risultati delle prime ...

Portogallo: elezioni, per Santos 'giorno più bello della democrazia', Montenegro 'tranquillo': Lisbona, 10 mar. - In Portogallo, dove sono in corso le lezioni anticipate, hanno votato i candidati dei principali partiti politici. Il leader del Partito Socialdemocratico, candidato dell'Alleanza di centrodestra, Luís ...

LIVE BIDIMEDIA - Elezioni in Portogallo e Abruzzo, lo scrutinio in diretta!: LIVE BIDIMEDIA - Elezioni in Portogallo e Abruzzo, lo scrutinio in diretta!: Domenica 10 marzo gli elettori portoghesi scelgono i 230 deputati dell’Assemblea Repubblicana ed il loro primo ministro. Si tratta di Elezioni anticipate dovute alle dimissioni del socialista António ...

Portogallo, per gli exit-poll è l’opposizione di centro-destra a vincere le elezioni: Portogallo, per gli exit-poll è l’opposizione di centro-destra a vincere le Elezioni: Il Paese, che il 25 aprile celebre i 50 anni dalla Rivoluzione dei Garofani, ha votato per le Elezioni legislative anticipate dopo le dimissioni del premier ...

Portogallo alle urne, affluenza al 25,21% a mezzogiorno: Portogallo alle urne, affluenza al 25,21% a mezzogiorno: Elezioni legislative anticipate in Portogallo, un voto che potrebbe porre fine a otto anni di governo socialista e avvantaggiare l'opposizione di centro-destra, con una nuova svolta da parte dei ...