Elezioni in Abruzzo | si vota dalle 7 alle 23 in 305 Comuni

(Di domenica 10 marzo 2024) AGI - Sono 1.208.276 gli abruzzesi (592.041 uomini e 616.235 donne) chiamati al voto per l'elezione del presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio regionale. I dati si riferiscono al censimento effettuato al 15 giorno antecedente il giorno dellezioni. Siore 723, in 305abruzzesi. I seggi elettorali sono 1.634, di cui 13 ospedalieri. Lo spoglio prenderà il via subito dopo la chiusura dei seggi. Innon è previsto il secondo turno di ballottaggio: vince il candidato alla carica di presidente che ottiene il maggior numero di voti validi. Il Consiglio regionale, cosi' come previsto dalla L.R. n. 9/2013, sarà composto da 31 membri, di cui sette consiglieri per ciascuna circoscrizione dell'Aquila, di Teramo e di Pescara, e ...

Elezioni in Abruzzo, si vota dalle 7 alle 23 domenica in 305 Comuni: Appuntamento elettorale per 592.041 uomini e 616.235 donne per la scelta del presidente della Regione e il rinnovo del Consiglio regionale. Lo spoglio al via dopo la chiusura dei 1.634 seggi (di cui 1 ...ilcorrieredelgiorno