Elezioni in Abruzzo | seggi aperti fino alle 23 Marsilio denuncia | “Violato il silenzio elettorale | sono stato diffamato”

(Di domenica 10 marzo 2024)7 di stamani, 10 marzo 2024, in, per leregionali. Marcoe Luciano D'Amico si contendono la presidenza della Regione. Per il primo, candidato dal centrodestra, sarebbe la conferma dopo la vittoria di cinque anni fa L'articolo proviene da Firenze Post.

Abruzzo al voto, Marsilio contro D'Amico. A mezzogiorno l'affluenza al 15%, si vota fino alle 23: Per le Elezioni regionali in Abruzzo si vota dalle 7 alle 22. Al termine inizieranno le operazioni di spoglio. Urne aperte in 305 comuni, per un totale di 1.208.276 votanti (592.041 uomini e 616.235 ...huffingtonpost

Elezioni Regionali Abruzzo, affluenza alle 12 del 15,8%, cresce del 2% rispetto al 2019. Marsilio: «Violazione del silenzio elettorale»: È aumentata di oltre il 2% rispetto al 2019 l'affluenza alle urne in Abruzzo per le Elezioni regionali. Alle precedenti consultazioni alle ore 12 era di 13,33%, oggi è del 15,80%, calcolata sulla base ...leggo

Colpo basso del centrodestra: dopo Meloni, anche Tajani rompe il silenzio elettorale: Elezioni Abruzzo, silenzio elettorale infranto: dopo la premier Giorgia Meloni, arriva anche Tajani. Dopo la premier Giorgia Meloni, anche Antonio Tajani, figura di spicco di Forza Italia e ...newsmondo