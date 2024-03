Elezioni in Abruzzo | il centrodestra avanti con Marsilio

(Di domenica 10 marzo 2024) Si sono chiusi alle 23 i seggi in. Gli abruzzesi dovevano scegliere se affidare il governo della regione ancora al presidente uscente Marco) oppure affidarsi a Luciano D'Amico, candidato di un campo larghissimo che comprende anche Italia Viva e Azione. Prima proiezione:con il 54,5 per cento Nella prima proiezione per leregionali inrilevate da Noto sondaggi per Rete8, con una copertura del 5 per cento del campione, il candidato diMarcoottiene il 54,5 per cento di consensi e quello di centrosinistra Luciano D'Amico il 45,5 per cento. I secondi exit poll Si conferma il vantaggio di Marcosu Luciano D'Amico. I dati del ...

Elezioni regionali Abruzzo, urne chiuse. Exit poll: Marsilio 50,5 - 54,5% D'Amico 45,5 - 49,5%: Due gli sfidanti: da una parte Marco Marsilio, governatore uscente sostenuto dal centrodestra, dall'altra Luciano D'Amico, appoggiato dal centrosinistra. Leggero vantaggio per Marsilio nel secondo ...

Elezioni Abruzzo, exit poll: testa a testa Marsilio - D'Amico: Leggi anche Elezioni Abruzzo, alle 19 affluenza al 43,93%: in aumento rispetto a 2019 Regionali Abruzzo, ira Marsilio: "Sul Nove clamorosa violazione del silenzio elettorale"

Exit poll delle elezioni regionali in Abruzzo: Marsilio (centrodestra) in vantaggio, ma è testa a testa: Exit poll delle Elezioni regionali in Abruzzo: Marsilio (centrodestra) in vantaggio, ma è testa a testa: Sono stati pubblicati i primi exit poll per le Elezioni regionali in Abruzzo, subito dopo la chiusura delle urne nella Regione alle 23:00. I sondaggi vedono in vantaggio in candidato del centrodestra ...

Elezioni in Abruzzo, exit poll: testa a testa fra Marsilio e D’Amico: Elezioni in Abruzzo, exit poll: testa a testa fra Marsilio e D’Amico: Si profila un testa a testa, secondo gli exit poll, nelle Elezioni regionali in Abruzzo. Con le urne chiuse alle 23, sono stati resi pubblici i dati commissionati all’istituto Noto dall’emittente ...

Prima Proiezione Regionali Abruzzo 2024: Marsilio 54,5% e D'Amico 45,5%.: Prima Proiezione Regionali Abruzzo 2024: Marsilio 54,5% e D'Amico 45,5%.: Le urne hanno chiuso puntualmente alle 23:00 in Abruzzo, segnando la fine del voto per le Elezioni regionali. La competizione ha visto una serrata sfida a due tra il governatore in carica Marco ...