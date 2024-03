Elezioni in Abruzzo I risultati

(Di domenica 10 marzo 2024) Si sono chiusi alle 23 i seggi in. Gli abruzzesi dovevano scegliere se affidare il governo della regione ancora al presidente di Regione uscente Marco Marsilio (centrodestra) oppure affidarsi a Luciano D'Amico, candidato di un campo larghissimo che comprende anche Italia Viva e Azione. Il leggero incremento dell'affluenza alle urne durante la giornata (alle 12 era al 15.9%, 2 punti e mezzo in più rispetto al 2019; mentre alle 19 era al 43,96%, il 0,93% in più confrontando il dato con quello di cinque anni fa), ha dato speranza soprattutto al centrosinistra che la maggiore partecipazione dei cittadini fosse conseguenza dell'appello al voto del campo largo, visto che a Teramo, la città del candidato Luciano D'Amico, c'è stato un aumento dei votanti di circa il 5% in più rispetto alle ultimeregionali.

Elezioni in Abruzzo, le si rompono le acque mentre è in fila per votare: panico al seggio di Sulmona: Elezioni in Abruzzo, le si rompono le acque mentre è in fila per votare: panico al seggio di Sulmona: Panico al seggio di Sulmona per le Elezioni in Abruzzo. Elezioni in Abruzzo, caos al seggio di Sulmona: si rompono le acque a una donna in fila per votare Le votazioni sono sempre un momento delicato ...