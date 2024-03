Elezioni in Abruzzo I risultati | i primi exit poll danno in leggero vantaggio il centrodestra

(Di domenica 10 marzo 2024) Si sono chiusi alle 23 i seggi in. Gli abruzzesi dovevano scegliere se affidare il governo della regione ancora al presidente di Regione uscente Marco Marsilio () oppure affidarsi a Luciano D'Amico, candidato di un campo larghissimo che comprende anche Italia Viva e Azione. IIl primocon copertura del 75 per cento del campione è stato realizzato da Noto Sondaggi ed è stato diffuso da Rete8. Ilsarebbe in: Marco Marsilio () potrebbe aver ottenuto tra il 48,7 e il 52,7 per cento dei voti, Luciano D’Amico (centrosinistra) dovrebbe invece avere tra il 47,3 e il 51,3 per cento. L'affluenza Il ...

