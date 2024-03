Elezioni in Abruzzo | cresce l' affluenza | alle 12 | ha votato il 15 | 87% 

(Di domenica 10 marzo 2024) AGI - Sale il dato dell'regionali inrispetto al voto del 2019. Secondo i dati pubblicati sul sito Eligendo,12,40 - quando mancavano i dati di meno di 30 sezioni su 1.634 - si è recatourne il 15,87% degli aventi diritto, contro il 13,40% delle ultime. A Chieti hail 14,82% degli elettori, il dato di 5 anni fa era l'13,08%, a L'Aquila il 16,72% (la percentuale precedente era stata del 12,96), a Pescara il 16,13% (14,13%) e a Teramo il 16,19% (13,46%). Sono 1.208.276 gli abruzzesi (592.041 uomini e 616.235 donne) chiamati al voto per l'elezione del presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio regionale. I dati si riferiscono al censimento effettuato al 15 giorno antecedente il ...

