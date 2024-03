Elezioni in Abruzzo | alle 19 ha votato il 43 | 93% | più del 2019 

(Di domenica 10 marzo 2024) AGI - È del 43,93% l'affluenza definitivaRegionali in, con il dato di tutte le 1634 sezioni in cui si vota. Alla stessa ora, nella precedente consultazione, il dato era stato del 43,01%. Il dato delle 12 Sale il dato dell'affluenzaregionali inrispetto al voto del 2019. Secondo i dati pubblicati sul sito Eligendo,12.40 - quando mancavano i dati di meno di 30 sezioni su 1.634 - si è recatourne il 15,87% degli aventi diritto, contro il 13,40% delle ultime. A Chieti hail 14,82% degli elettori, il dato di 5 anni fa era l'13,08%, a L'Aquila il 16,72% (la percentuale precedente era stata del 12,96), a Pescara il 16,13% (14,13%) e a Teramo il 16,19% (13,46%). Sono ...

Regionali Abruzzo: affluenza del 43,93% alle 19: Il dato definitivo per l'affluenza alle urne alle elezioni regionali in Abruzzo alle ore 19, è al 43,93%. Il dato è in leggero rialzo rispetto alle scorse elezioni quando, alla stessa ora, l'affluenza era stata del 43,03%. Per restare aggiornato ...

Cresce l'affluenza alle urne per le regionali in Abruzzo: un punto percentuale in più rispetto al 2019: L'Aquila. Continua a crescere l'affluenza alle urne per le elezioni regionali in Abruzzo . Mentre alle 12 si era registrata una crescita di due punti e mezzo percentuali in più , alle 19 la forbice è scesa a un punto percentuale ma è in ogni caso superiore ...

Elezioni in Abruzzo: alle 19 ha votato il 43,97, più del 2019 (dato provvisorio): Elezioni in Abruzzo: alle 19 ha votato il 43,97, più del 2019 (dato provvisorio): Il dato delle 12 Sale il dato dell'affluenza alle Elezioni regionali in Abruzzo rispetto al voto del 2019. Secondo i dati pubblicati sul sito Eligendo, alle 12.40 - quando mancavano i dati di meno di ...

Regionali Abruzzo: affluenza del 43,96% alle 19: Regionali Abruzzo: affluenza del 43,96% alle 19: In 1.591 sezioni su 1.634 l'affluenza, alle ore 19, è al 43,96% alle Elezioni regionali in Abruzzo. Il dato, quindi non ancora definitivo,è in leggero rialzo rispetto alle scorse Elezioni quando ...

Abruzzo, affluenza alle 19 al 43,96%, leggero aumento dello 0,6%: Abruzzo, affluenza alle 19 al 43,96%, leggero aumento dello 0,6%: Roma, 10 mar. (askanews) - L'affluenza alle urne alle 19 per le Regionali in Abruzzo si attesa al 43,96%, ovvero in leggero aumento dello 0,6% rispetto alle Elezioni di cinque anni fa. L'aumento ...