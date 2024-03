Elezioni Europee | l’appello è bipartisan | Fermare gli estremisti

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 10 marzo 2024) Dal vice-presidente del PPE Muresan, alla pentastellata Castelli e fino a Stefani della Lega che smonta qualsiasi tipo di rottura interna Un appuntamento al quale manca ancora tanto tempo, ma i partiti e i candidati si stanno già muovendo. Il pericolo, a detta di tutti, sarebbero gliche in tutta Europa stanno avanzando sempre di più, anche per questo dal PPE e anche dal PSE gli appelli non si sprecano, anche nel trovare una certa unità interna. Non è facile mettere tutti insieme, soprattutto se ci sono esponenti come gli uomini di Orban che si muovono e mettono un po’ di timore all’interno del PPE. Ad avanzare e chiedere di stare attenti è Sigfried Muresan, uno dei politici romeni più influenti in questo momento tra Bruxelles e Strasburgo, oltre ad essere il Vicepresidente del Partito popolare europeo. “Siamo davanti all’incredibile avanzata di un partito ...