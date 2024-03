Elezioni Abruzzo | il caso del bus di Forza Italia partito da Napoli | “Li portiamo a votare”

(Di domenica 10 marzo 2024) C’è un bus organizzato dache domenica ha coperto la tratta trae l’Appennino abruzzese. Lo scopo? Portare auna cinquantina di napoletani, residenti in alcuni comuni sotto la Majella, per il candidato del centrodestra Marco Marsilio. Un rito da Prima Repubblica che si rinnova grazie al numero uno degli azzurri in Campania, l’eurodeputato Fulvio Martusciello, e il senatore Francesco Silvestro. Ad annunciarlo sono stati gli stessi vertici delberlusconiano, con tanto di foto diffuse sui social nelle ore del viaggio. “Ci sono tanti napoletani che risiedono in provincia dell’Aquila, tra Rivisondoli, Roccaraso e Pescocostanzo – ha detto Martusciello – Tanti amici che ci hanno chiesto di andare insieme ai seggi. Così è nata l’idea di fare un bus. Votiamo insieme e vinciamo ...

