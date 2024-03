Elezioni Abruzzo 2024 in diretta | gli orari dei seggi e come si vota | ultime news sul voto alle regionali

(Di domenica 10 marzo 2024) Leinincon i dati dell’affluenza e glidei. Al1,2 milioni di cittadini: urne aperte dore 7:0023:00 di domenica 10 marzo. Gli aggiornamenti e lenotizie suldi oggi in tempo reale: lo spoglio per i risultati a chiusura dei

Domenica 10 marzo, d alle 7 alle 23, si vota per le Regionali in Abruzzo : ecco Come è andata alle scorse elezioni , e quali sono le regole del voto (Leggi)

L’Aquila, 9 marzo 2024 - Domenica 10 marzo 2024 , dalle 7 alle 23, si tengono le Elezioni in Abruzzo per scegliere il presidente della Regione. I candidati sono due: Marco Marsilio per il ... (Leggi)

AGI - Sono 1.208.276 gli abruzzesi (592.041 uomini e 616.235 donne) chiamati al voto per l'elezione del presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio regionale. I dati si riferiscono al ... (Leggi)

Elezioni regionali in Abruzzo, chi sono i candidati e come si vota: Elezioni in Abruzzo, chi sono i candidati e come si vota. Data: 10 marzo. Orario: dalle 7:00 alle 23:00. Leggi.blitzquotidiano

L'Abruzzo al voto: i candidati e le coalizioni in campo per il presidente di regione: Il governatore uscente Marco Marsilio contro l'ex rettore Luciano D'Amico: dopo la Sardegna e in attesa della Basilicata, così il risultato del voto abruzzese peserà sugli equilibri politici a Roma ...ilfoglio

Elezioni regionali Abruzzo, come seguire gli exit poll e i risultati della sfida Marsilio-D’Amico in diretta: Oggi si vota per le Elezioni regionali in Abruzzo: tutto ciò che serve sapere, dai candidati agli exit poll, e quando avremo i risultati. Dopo la Sardegna, il centrosinistra prova ad andare ...lanotiziagiornale