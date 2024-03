Edoardo | l’ex di Anita Olivieri | torna a parlare e smentisce la sua versione dei fatti

Sono passati già un paio di giorni ma non si fa che parlare della nuova coppia del Grande Fratello , ossia Anita e Alessio . Che dopo la puntata di giovedì scorso hanno deciso di lasciarsi andare. Già ... (caffeinamagazine)

Nelle ultime ore è giunta una segnalazione su Edoardo Sanson , l'ex fidanzato di Anita Oliveri e su come avrebbe reagito al suo comportamento. (comingsoon)

Anita Olivieri torna a parlare del suo ex fidanzato Edoardo , dopo il bacio che c’è stato con Alessio Falsone. Come abbiamo visto nell’ultima puntata del Grande Fratello, ad Anita è stata data la ... (blogtivvu)

Anita si gode la storia con Alessio, l’ex Edoardo distrutto: “organizzava la proposta di matrimonio”: Anita non pensa già da giorni al suo ex, concentrata sulla nuova storia con Alessio. Ma pare che fuori dalla casa del Grande Fratello, l'ex di lei, non stia vivendo un momento semplice...Cosa è emerso ...ultimenotizieflash

Grande Fratello, choc sul fidanzato di Anita: “Edoardo sta malissimo, non la vuole più vedere”: Stando ad una segnalazione, il fidanzato della concorrente del Grande Fratello Anita Olivieri non la vorrebbe più vedere.tvdaily