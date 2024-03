Eclissi solare totale tra meno di un mese | ecco quanto durerà

(Di domenica 10 marzo 2024) Tradi un, l'8 aprile, ci sarà un'che abbaglierà decine di milioni di persone soprattutto nel Nord America. Durante il giorno calerà il buio completo, quando la luna si posizionerà perfettamente tra la Terra e il Sole, 'bloccando' temporaneamente la luceche arriva sulla Terra. L'inizierà nel Pacifico, attraverserà il Messico e poi taglierà il Texas seguendo un percorso verso nord-est attraverso 15 Stati prima di dirigersi verso il Canada e l'Atlantico settentrionale. L'fino a 4 minuti e 28 secondi in alcuni punti. L'ultima volta che è accaduto è stato nel 2017, con una durata di 2 minuti e mezzo. Dopo aprile, questo evento non si ripeterà fino al 2045.

