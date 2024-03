Eccellenza. Lastrigiana- Rondinella. Ovest con lo Scandicci

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Per il campionato dioggi alle 14,30, si giocano due anticipi di spessore del girone "B" relativi alla 27ª giornata con questo programma. Firenze. Al "Paoli" arriva unoin grande spolvero che obbliga la squadra del tecnico Gardellin a dare il massimo per superare indenne questo primo match point (il successivo sarà con la) per incamerare punti salvezza. Per la sfida contro i Blues il Firenzenon avrà la disponibilità di Vanni infortunato e Tassi squalificato. E’ probabile il tecnico Gardellin riproponga la stessa formazione vittoriosa sul Pontassieve puntando su Iaquinandi, Bourezza, Kane e Marseglia, con l’alternativa Giannini. Mettere all’angolo lodi Ventrice non sarà facile: i Blues attraversano un ...