Eccellenza / Jesina ennesima figuraccia col Chiesanuova

(Di domenica 10 marzo 2024) I leoncelli, mai pericolosi, subiscono la quinta sconfitta consecutiva, in un calvario senza fine. Gli ospiti passano 3-0. Contestata la società. Chiariotti: «Non siamo contenti» JESI, 10 marzo 2024 –che torna al “Carotti” dopo altre 2 sconfitte consecutive esterne, in un girone di ritorno da incubo, fatto di ben 7 sconfitte, 1 sola vittoria ed 1 pareggio. Al termine, per la prima volta, è ufficialmente dentro i play out, Inizio tragicomico con Trudo che, al calcio d’avvio, si scontra con un giocatore delsubito a terra, con l’arbitro che ritarda di alcuni minuti l’inizio della gara. Al 6’ disimpegno errato dellae Bonifazi, che calcia un rigore in movimento, non ne approfitta. All’8’, conclusione di Trudo che termina abbondantemente a lato. Al 27’ conclusione di Badiali a fil di palo, con Pistola che devia ...