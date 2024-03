Eccellenza | il programma delle gare ore 14 | 30 Zacchei alla prova del nove | c’è Foiano-Baldaccio Per il Terranuova è in arrivo l’Asta

(Di domenica 10 marzo 2024) Torna in campo il campionato dicon la sola Castiglionese ai box, dovendo infatti osservare il turno di riposo. I ragazzi di Roberto Fani saranno quindi spettatori del turno che adrà in scena questo pomeriggio alle 14.30. Tra le partite in calendario spicca sicuramente il derby tra Valdichiana e Valtiberina. Già perchè allo stadio dei Pini va in scenaBruni. Gli amaranto sono reduce dal ritorno al successo che ha permesso di accorciare sul quinto posto, adesso lontano solo quattro lunghezze. Ladi Baldolini dal canto suo è reduce dsconfitta interna contro l’Audax Rufina che ha riscritto seppur in parte la classifica con i biancoverdi che si trovano a metà strada tra la zona calda e quelle posizioni nobili della graduatoria del girone B di ...

