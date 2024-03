Eccellenza Il Montefano riceve il Monturano | È una partita ricca di insidie»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) "Guai a sottovalutare l’impegno, sono quelle gare più complicate e che diventano sempre più difficili qualora non si è bravi a sbloccare il risultato". Nico Mariani, allenatore del, parla del match di oggi contro ilcon i viola costretti a giocare un’altradopo il recupero di mercoledì con l’Osimana perché domenica scorsa non è stato trovato il campo dopo che quello dei giallorossi è stato squalificato fino ad agosto 2025. "Abbiamo cercato di recuperare un po’ le energie, però – aggiunge il tecnico – abbiamo anche altri giocatori in rosa e ciò mi offre la possibilità di fare rotazioni importanti". In questo momento in cima ai pensieri c’è la sfida con il. "Ci attende un avversario ben allenato e con la società che ha aggiustato la rosa nel mercato di gennaio. Loro sono reduci dal ...