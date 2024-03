È un bene di interesse culturale | La torre non si può abbattere

(Di domenica 10 marzo 2024) URGNANO (Bergamo) Lain calcestruzzo dell’ex acquedotto pensile di Urgnano, che dal 1937 svetta nel parco del castello Albani, non sarà abbattuta ma dovrà essere messa in sicurezza. Sono falliti i tentativi effettuati negli ultimi anni dal Comune per ottenere dalla Sovrintendenza l’autorizzazione all’abbattimento ed evitare una costosa manutenzione. Un’autorizzazione difficile da ottenere, visto che il segretariato regionale per la Lombardia del ministero della Cultura, nell’ottobre 2021, ha dichiarato ladie quindi non abbattibile. Nel frattempo l’amministrazione comuna di Urgnano, guidata dal sindaco Marco Gastoldi, ha provveduto ad affidare un nuovo incarico professionale per verificare la vulnerabilità sismica del serbatoio pensile, un aggiornamento a quello ...

