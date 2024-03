È stata la mano di Dio – Streaming

(Di domenica 10 marzo 2024) Guarda il film Èladi Dio ingratis e in HD in italiano su Netflix. Con la possibilità di guardarlo inonline in abbonamento, noleggio, acquisto e con risoluzione in qualità SD, HD, 4K. INSU: ABBONAMENTO NOLEGGIO ACQUISTO INSU: Netflix Guarda Ora Non disponibile Non disponibile Powered by Filmamo Regia: Paolo SorrentinoSceneggiatura: Paolo SorrentinoAttori Principali: Filippo Scotti, Toni Servillo, Teresa Saponangelo, Marlon JoubertDistribuzione: NetflixData di uscita: 24 novembre 2021 (Italia)Durata: 130 minutiPaese: ItaliaLingua: Italiano TRAMA: Ambientato nella Napoli degli anni ’80, il film racconta la storia di formazione di un giovane ragazzo attraverso gioie e tragedie, con lo sfondo dell’arrivo ...

