È morto Gigio Morra | l’attore napoletano aveva 78 anni

(Di domenica 10 marzo 2024) (Adnkronos) –, capace di spaziare dal teatro al cinema, noto volto di molte fiction tv e della soap “Un posto al sole” di Rai 3, dove dal 2017 al 2019 ha interpretato Peppino Canfora, èa Napoli all’età di 78. I funerali si svolgeranno martedì 12 marzo, a mezzogiorno, nella chiesa di Santa Caterina a Chiaia. E’ stata la moglie Lucia Mandarini, anche lei attrice, a dare l’annuncio della scomparsa questa mattina su Facebook: “Il mio amore mi ha lasciato. Era un uomo dolce gentile e un grande attore. Mi ha lasciato nella più grande disperazione. Ti amerò per sempre”. Nato a Napoli il 26 agosto 1945,si era diplomato nel 1966 all’Accademia d’arte drammatica di Napoli. Esordì in teatro con Eduardo De ...

