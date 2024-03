È morto Gigio Morra | l’attore napoletano aveva 78 anni

Lutto nel mondo della Tv: è morto Gigio Morra, noto volto della soap "Un posto al sole": E' morto Gigio Morra, noto volto di molte fiction tv e della soap "Un posto al sole" di Rai 3, dove dal 2017 al 2019 ha interpretato in personaggio di Peppino Canfora. Morra era un attore brillante, ...

Gigio Morra è morto, l'attore napoletano volto di Un posto al Sole: Napoli - È morto Gigio Morra, l'attore napoletano capace di spaziare dal teatro al cinema, noto volto di molte fiction tv e della soap 'Un posto al sole' di Rai 3, dove dal 2017 al 2019 ha interpretato Peppino ...

Addio a Gigio Morra, attore di Un posto al sole e Imma Tataranni. Aveva 79 anni: Morra aveva studiato con Edoardo De Filippo, recitando poi in molti film d'autore diretti da Nanni Moretti, Marco Bellocchio, Mario Martone e Matteo Garrone Il mondo del cinema e della televisione ...

Morto il 28enne Alessio Cireddu mentre rientrava a casa in moto a Villasimius: l'incidente nel Sud Sardegna: Il giovane stava rientrando a casa in scooter quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo sull'asfalto: inutili i soccorsi ...

Gigio Morra è morto, l'attore napoletano volto di Un posto al Sole aveva 78 anni. L'addio della moglie: «Il mio amore mi ha lasciato nella disperazione»: È morto Gigio Morra, l'attore napoletano capace di spaziare dal teatro al cinema, noto volto di molte fiction tv e della soap «Un ...