È lotta aperta al caro bollette Arriva il manager | il caso fa scuola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 10 marzo 2024) Empoli è il primo Comune in Italia a introdurre la figura dell’Utility, ultima tappa di un ‘percorso energetico’ innovativo pensato per rispondere all’aumento dei costi dell’energia elettrica degli ultimi anni. Un percorso virtuoso che ha portato l’assessore Antonio Ponzo Pellegrini alla Camera dei Deputati di Roma: "È stato un onore parlare del Comune di Empoli quale comune virtuoso – ha spiegato Ponzo Pellegrini – e di tutte le innovazioni fatte nel campo energetico, l’ultima delle quali l’introduzione della figura dell’utilityche servirà a monitorare e gestire i contratti di fornitura. Saremo il primo comune a livello italiano". L’assessore, attraverso l’Associazione UtilityItalia (Assium), è stato invitato da alcuni deputati per spiegare perché un Comune si era dotato di questa figura che solitamente ...