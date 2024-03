E l’Arezzo va…

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 10 marzo 2024) Non ho voluto commentare la partita dela Gubbio aspettando un riscatto che è prontamente arrivato. Gli amaranto, oggi in giallo, hanno incontrato martedì scorso un’avversaria superiore così come hanno regolato la Vis Pesaro (inferiore) nella partita domenicale (2-1). A questo punto agli uomini di Indiani manca solo una vittoria per non rischiare la retrocessione. Sette partite e una da vincere è un obiettivo persino facile per gli amaranto i quali, attualmente, hanno in sostanza un solo altro obiettivo, quello di concludere il campionato tra le prime dieci e partecipare così ai Play Off. E’ possibile, persino probabile, perchéha più volte fatto vedere che le possibilità della rosa ci sono. Un’alternanza nella qualità delle prestazioni ha precluso agli amaranto una posizione di classifica addirittura migliore dell’attuale nono ...