E fu a Madrid che l’Inter ritrovò il suo vero undici! Pochi dubbi

(Di domenica 10 marzo 2024)ha praticamente già la formazione fatta contro l’Atletico. Un soloo, si fa per dire, per Simone Inzaghi in vista del ritorno di Champions League. VERSO? A tre giorni da Atletico-Inter, oggi i nerazzurri si sono allenati sotto la pioggia di Appiano Gentile. Lavoro di scarico per chi ha giocato ieri a Bologna e da domani si inizierà a fare sul serio. Ma che Inter si vedrà al Civitas Metropolitano? Rispetto alle ultime uscite, dove Inzaghi ha variato parecchio anche perché obbligato da infortuni e squalifiche, adovrebbe ricomporsidei titolari/titolarissimi. L’infermeria, a parte i lungo degenti Sensi e Cuadrado, si è svuotata anche bisognerà aspettare gli esami strumentali per capire meglio le condizioni sia di ...

Torna il caro voli, a Pasqua 300 euro per Sicilia o Sardegna: Molti gli italiani che approfitteranno dei giorni di festa per recarsi all'estero e visitare una ... 455 euro da Milano a Berlino, 336 euro da Roma a Madrid, 302 euro da Roma a Copenhagen, 254 euro da ...

Parco Natura Viva tra nascite e arrivi: tutte le novità del 2024: Dallo zoo di Madrid è arrivata la futura compagna del formichiere gigante Kanuku, che si dovrà ambientare prima di conoscere il suo compagno. Questa coppia sarà l'unica in Italia di questa specie ...

Espinosa: “Ho sognato Maradona per 15 giorni. E’ stato fenomenale, l’ho marcato senza dargli nemmeno un calcio”: Espinosa: “Ho sognato Maradona per 15 giorni. E’ stato fenomenale, l’ho marcato senza dargli nemmeno un calcio”: Boskov, che mi conosceva dai tempi del Real Madrid, sapevo che ero bravo in marcatura. Ricordo una sua battuta in conferenza, disse: ‘Se mettiamo il peggio di noi a marcare il migliore di loro, ...

Serie A: in campo Juventus-Atalanta 0-0 DIRETTA e FOTO: Serie A: in campo Juventus-Atalanta 0-0 DIRETTA e FOTO: La mediana non avrà gli infortunati Alcaraz e Rabiot, con il francese che punta il rientro per il Genoa ... in questo lungo lasso di tempo era ormai cosa fatta il suo passaggio all'Atletico Madrid a ...

G+: tutte le notizie: G+: tutte le notizie: Sesta tripla doppia consecutiva da almeno 30 punti ed ennesimo record, in quello che è l'anno migliore per Luka in Nba. Il titolo, però, sembra ad oggi irraggiungibile ...