Dybala | fastidio muscolare | al suo posto Baldanzi

(Di domenica 10 marzo 2024) Roma, preoccupano le condizioni di Paulo: l’argentino ha sentito une ha chiesto il cambio Preoccupano le condizioni di Pauloin casa Roma. Durante la partita contro la Fiorentina, come riportato da DAZN, l’argentino ha accusato un. Per non voler rischiare complicazioni o ricadute, De Rossi ha tolto la Joya: al suo

Monza - Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in streaming: Non si tocca Dybala in stato di grazia e reduce dalla tripletta rifilata al Torino. Palladino non potrà contare su Ciurria alle prese con un fastidio al ginocchio. In attacco unica punta Djuric. Diga ...

De Rossi: "La Roma oggi una famiglia Non so com'era ieri, ma siamo nella direzione giusta": ... " Stanno tutti bene a parte Rick Karsdorp per un fastidio al ginocchio. Nulla di grave, ma ha bisogno di riposo ". C'è l'intenzione di gestire Dybala " La gestione è facile quando hai tanti ...

Da Torino: "L'odio verso Napoli non lo concepisco e mi dà anche fastidio": Da Torino: "L'odio verso Napoli non lo concepisco e mi dà anche fastidio": Napoli e Torino si affronteranno nel match valevole per la giornata numero 29 del campionato italiano di Serie A. Ecco quanto scrive Danilo Beccarani su ToroNews: "Io i cori anti-napoletani nei ultimi ...

LIVE – Monza-Roma, le probabili formazioni: Lukaku torna dal 1'. Angeliño in vantaggio su Spinazzola: LIVE – Monza-Roma, le probabili formazioni: Lukaku torna dal 1'. Angeliño in vantaggio su Spinazzola: AS ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi. A disposizione: Rui ...

Roma, Dybala sempre più decisivo per i giallorossi: Roma, Dybala sempre più decisivo per i giallorossi: “Come ha detto De Rossi, Dybala in questo momento è così in forma che non avverte nemmeno quei piccoli fastidi che i giocatori temono dopo aver giocato alcune partite ravvicinate”, scrive il Corriere ...