Duello Promozione in vetta

(Di domenica 10 marzo 2024) Il campionato dientra nella sua fase decisiva. A 7 turni dalla conclusione della regular season il Viareggio primo della classe è padrone del proprio destino: gli mancano 20 punti da totalizzare nelle sue 9 rimanenti gare (ha 2 recuperi in trasferta ancora da affrontare: contro il Monsummano sabato 23 marzo alle ore 16 e contro il San Piero a Sieve mercoledì 27 marzo alle ore 15) per essere certo di salire in Eccellenza senza dover stare a guardare i risultati delle altre squadre. L’inseguitrice più agguerrita e in forma è il Pietrasanta che ha scavalcato nelle gerarchie della classifica le rallentanti Pontremolese e Cerretese (contro cui oggi gioca uno scontro diretto clou)... senza dimenticare un Casalguidi in ascesa come “quinto incomodo“ (che però a differenza della prime quattro deve ancora osservare il turno di riposo). Qui Viareggio. In questa 28ª ...