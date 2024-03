Droga | arriva il divieto del governo sull’efedrina | di cosa si tratta?

(Di domenica 10 marzo 2024)ilda parte delper quanto riguarda l’efedrina: di chesi? Tutto quello che serve sapere in merito Secondo quanto riportato dal quotidiano “Il Messaggero” pare che, a breve, possano cambiare le regole per quanto riguarda le aziende farmaceutiche. Ovvero quelle che tendono a produrre e vendere dei farmaci che contengono efedrina, ovvero una sostanza presente anche come principio attivo in diversi medicinali. Tra questi gli spray decongestionati per il naso oppure i broncodilatatori per l’asma. Nella giornata di domani, lunedì 11 marzo, è previsto l’arrivo di uno schema di decreto legislativo al Consiglio dei ministri. Ildel(Pixabay Foto) Notizie.comIn questo caso ...

Scoperti in casa con la Droga dell’amore: Due uomini a Como sono stati arrestati per il possesso di 250g di MDPV, nota come Droga dell'amore. Un terzo è stato denunciato. La sostanza è pericolosa e gli arrestati hanno patteggiato la pena.ilgiorno

Roma Pigneto tra violenze, spaccio e aggressioni: «Qui non si vive più»: Girato l’angolo si arriva in via del Pigneto, dove il terrore si legge negli occhi della proprietaria cinese del negozio di casalinghi, vittima di una rapina tre giorni fa. «Era un uomo, voleva ...roma.corriere

Sequestrati dalla polizia locale due etti di Droga a Verona grazie al fiuto di Pico, Axel e Rio: Continuano le operazioni della polizia locale di Verona per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti in centro città e nei quartieri. In base a quanto riferito in una nota, durante gli ultimi ...veronasera