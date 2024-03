Dramma in città | spari davanti a un bar | bilancio terrificante

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 10 marzo 2024)indove, nella serata di ieri, sono stati esplosi vari colpi di pistolaun bar: ilLe notizie che arrivano direttamente dal centro di Frosinone sono a dir pocotiche. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che dopo le ore 19, in via Aldo Moro, siano stati esplosi numerosi colpi di pistola. Il tutto si è verificatoal noto bar della zona “Shake“, posto molto affollato specialmente nei weekend. Purtroppo il primoè tragico: due persone hanno perso la vita mentre altre due sono rimaste ferite.un bar della(Ansa Foto) Cityrumors.itSecondo quanto riportato da alcuni testimoni pare che, in quel ...