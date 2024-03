Dossieraggi | Striano | “Risponderò davanti ad un giudice | poi vedrete che succederà”

(Di domenica 10 marzo 2024) “ad un, poi vedrai che. Ho fatto il mio lavoro con dignità e professionalità assoluta e con i miei metodi, non quelli dei burocrati”. È quanto dichiara via Whatsapp a Il Giornale, Pasquale, il tenente della Guardia di Finanza epicentro dell’inchiesta della Procura di Perugia sul presuntoo contro politici, imprenditori e vip che è stata avviata dalle denunce del ministro della Difesa Guido Crosetto. Il tenente Pasqualerisponde ai giornalisti via Whatsapp: “Ho fatto il mio lavoro con dignità e professionalità assoluta e con i miei metodi”, secondo le ipotesi investigative riferite al Parlamento dal Procuratore di Perugia Cantone e dal Procuratore nazionale Antimafia Melillo, ...

