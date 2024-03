Doriane Pin vince in F1 Academy ma nessuno le dice che la gara è finita: lei continua e viene punita: Come avvenuto in Gara-1, anche in Gara-2 del GP dell'Arabia Saudita di scena sul circuito cittadino di Jeddah a dominare la corsa della serie riservata alle donne è stata la talentuosissima pilota ...fanpage

Lewis Hamilton juge « ridicule » la pénalité infligée à Doriane Pin à Djeddah: Lewis Hamilton estime que Doriane Pin ne méritait pas la pénalité infligée après l'incident en fin de la Course 2 samedi, en F1 Academy.autohebdo.fr