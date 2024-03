Dopo l’intrusione di uno sconosciuto vigili presenti di pomeriggio nelle scuole

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 10 marzo 2024) Un tavolo tecnico a cui hanno partecipato il vicesindaco Salvatore Gattuso, l’assessore alle Manutenzioni e al patrimonio pubblico Marco Pozza e i referenti dei plessi scolastici, con i direttori dei settori lavori pubblici, manutenzione, scuola e polizia locale. L’obiettivo è "definire eventuali ulteriori interventi da adottare, sia come scuola sia come Comune, per dare ai genitori e al personale la massima tranquillità", spiegano dall’Amministrazione, in seguito alnel cortile della scuola dell’infanzia Don Sturzo,scorse settimane, di un uomo con problemi psichici. Il tavolo è "un’occasione per confrontarci - evidenzia l’assessore Pozza - su quanto sia necessario fare. Abbiamo condiviso che sui temi della sicurezza c’è stata e c’è un’attenzione costante dell’amministrazione comunale. A volte si tratta di piccole accortezze, che è ...