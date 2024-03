“Dopo il licenziamento all’estero | sono tornato in Italia Cerco lavoro ma dicono che a 57 anni sono vecchio”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 10 marzo 2024) Antonio, 57, racconta a Fanpage.it la sua vicenda lavorativa. Si è rivisto nelle storie di tanti coetanei chealla ricerca di un impiego ma, pur essendo iperqualificati e con esperienze decennali, vengono ritenuti troppo 'vecchi' per lavorare: "I recruiter mi: 'Si vedono pochi curriculum come il tuo', ma cicentinaia di persone che si candidano per certe posizioni e una delle prime cose che guardano è proprio l'età".