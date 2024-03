Donne vestite di nero e con un messaggio in mano | Cessate il fuoco

(Di domenica 10 marzo 2024) Ognuna di loro teneva inuna lettera. Una accanto all’altra formavano un, un appello, una speranza:il. Il gruppo "per la pace" di Montespertoli, ieri mattina hanno dato vita ad un flash mob davanti al Municipio contro il massacro in atto in Palestina dove si contano oltre 30mila vittime, di cui quasi la metà sono bambini.di, in segno di lutto, mamme, figlie, nonne sono scese in piazza per manifestare e chiedere a chiare lettere lo stop alla guerra in Terra Santa e a tutti i conflitti in corso. Le attiviste hanno diramato anche una nota attraverso cui spiegano le ragioni della loro mobilitazione. "Nelle guerre, purtroppo, a pagarne il prezzo più alto sono i civili coinvolti, per gli interessi dei propri governi. ...

Le Donne in nero tornano a manifestare per il cessate il fuoco nella striscia di Gaza: Anche questa mattina, come ogni sabato dal 7 ottobre in via Sparano a Bari, sul sagrato della chiesa di San Ferdinando, le Donne in nero manifestano vestite a lutto. Chiedono il cessate il fuoco e la

