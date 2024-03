Dominio Bagnaia in Qatar | trionfa su Binder e Martin quarto Marquez

(Di domenica 10 marzo 2024) La legge del campione del Mondo: Francesco 'Pecco'ha vinto il Gran Premio del, prima prova stagionale del Mondiale della MotoGp. Il pilota della Ducati ufficiale ha preceduto sul traguardo la Red Bull KTM del Sudafricano Brade la Ducati del Team Pramac dello spagnolo Jorge. Buonposto per l'altro spagnolo Marcall'esordio sulla Ducati del Team Gresini. La gara è partita con qualche minuto di ritardo per un problema alla GasGas dello spagnolo Raul Fernandez.balza anche al comando della classifica del Mondiale con 31 punti. Buono anche il quinto posto di Enea Bastianini sull'altra Ducati ufficiale davanti ad Alexsull'altra Ducati del Team Gresini. Chiudono la top ten Fabio Di ...

