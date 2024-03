Domenica In | Roberto Vecchioni sul figlio | “Il dolore non passa Vorrei vedere mia moglie sorridere”

(Di domenica 10 marzo 2024) Della perdita delArrigo,ne ha sempre parlato con enorme rispetto. Perché attraverso le parole possiamo esprimere tutto quello che sentiamo, senza nasconderlo, dando ad altri la possibilità di accogliere ile imparare come gestirlo. Nel salotto di Mara Venier, ospite nella puntata diIn del 10 marzo 2024 per presentare il nuovo libro Tra il silenzio e il tuono, il Professore ci ha offerto una lezione sul: che talvolta non, ma che si può imparare a gestire. Nel tempo e con grande forza di volontà.In: la lezione sulNell’eterna dicotomia tra la felicità e il, non dobbiamo dimenticare che la ...

Domenica 24 marzo 2024 c'è il 1° mercato dell'antiquariato dell'anno Cherasco, centro storico dalle 8 alle 18: ... alle sue mostre permanenti (Reviglio e quella dedicata alla scultrice Rosalda Gilardi Bernocco) e all'esposizione di Roberto Demarchi "Della natura" (aperta fino al 19 maggio, sabato e domenica ...

Musica, Musart Festival Firenze: musica e spettacolo al Parco Mediceo di Pratolino: ...15 Roberto Vecchioni - Giovedì 18 luglio 2024 ore 21,15 Loreena McKennitt " Domenica 21 luglio 2024 ore 21,15 Il Volo " Lunedì 22 luglio 2024 ore 21,15 Pooh " Giovedì 25 luglio 2024 ore 21,15 ...

Verona, Baroni: "D'Aversa È un amico, difficile gestire la tensione. Folorunsho Da big": Verona, Baroni: "D'Aversa È un amico, difficile gestire la tensione. Folorunsho Da big": Marco Baroni, tecnico dell'Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'infuocato finale di Lecce, per il brutto gesto di D'Aversa nei confronti di Henry: "Io sono andato a dargli la mano ...

Domenica in, Roberto Vecchioni, il dolore per la morte del figlio: «Non passa mai»: Domenica in, Roberto Vecchioni, il dolore per la morte del figlio: «Non passa mai»: Mara Venier è tornata questa Domenica 10 febbraio, con il suo tradizionale appuntamento pomeridiano. Ospite in studio Roberto Vecchioni che ha presentato il suo libro autobiografico ...

Domenica in, Roberto Vecchioni, il dolore per la morte del figlio: «Non passa mai». Mara Venier commossa: Domenica in, Roberto Vecchioni, il dolore per la morte del figlio: «Non passa mai». Mara Venier commossa: Mara Venier è tornata questa Domenica, 10 febbraio, con il suo tradizionale appuntamento pomeridiano con Domenica In. Ospite in studio Roberto Vecchioni che ha presentato il suo ...